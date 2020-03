Verbindung zwischen Sport und Arbeit gefÃ¤llt

Bomlitz. Ich heiße Lennard Ulbricht und bin 18 Jahre alt. Meine FSJ-Einsatzstelle ist die SG Bomlitz-Lönsheide. Ich bin in allen Sportsparten als unterstützende Kraft tätig und pflege das Waldstadion in Bomlitz. Ich habe mich für ein FSJ im Sport entschieden, da ich nach meinem Abitur noch keine konkreten Vorstellungen über meine berufliche Zukunft hatte. Außerdem mache ich damit den ersten Schritt in die Arbeitswelt und kann mich körperlich fit halten.

Die Verbindung zwischen Sport und Arbeit sowie der Kontakt zu unterschiedlichen Menschen gefällt mir an meinem FSJ am meisten. Nicht so gut finde ich dagegen, dass im Verein der Sinn und Zweck eines freiwilligen sozialen Jahres nicht kommuniziert wird. Im Hinblick auf eine spätere Ausbildung oder ein Studium bietet mir das FSJ Erfahrungen im Umgang mit Menschen.

Während des FSJs habe ich die Möglichkeit, mich durch Lehrgänge weiterzubilden, zum Beispiel mit dem Erwerb der C-Trainer-Lizenz. Diese Seminare finden an drei nicht aufeinander folgenden Wochen statt und sind an einen festen Standort gebunden. Meine Arbeitszeiten sind fest geregelt, aber mein Arbeitgeber ist offen für Veränderungen des Dienstplanes. Ich arbeite 39 Stunden in der Woche.