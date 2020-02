/sport/sport-im-heidekreis/sport-mix/walsroder-herren-bleiben-zu-hause-ungeschlagen_114_111850493-21-.html/ / 1

Trotzdem konnten die Gastgeber erneut einen makellosen Nachmittag in Walsrode feiern und sich damit auf den zweiten Tabellenplatz verbessern. Die Walsroder haben jedoch ein beziehungsweise zwei Spiele mehr gespielt als die nächstplatzierten Teams und müssen deshalb wohl für eine weitere Saison in der Bezirksliga planen.

Im zweiten Abschnitt erhöhte sich die Präzision in der Annahme der Gäste. Außerdem stellte sich der Block besser auf den Walsroder Angriff ein. So blieb der Satz bis zur Schlussphase auf Augenhöhe. Beim Stand von 18:17 nahm Stegmann die Auszeit, um die Sinne der Spieler für die wichtige Schlussphase zu schärfen. Und tatsächlich konnten die Hausherren noch eine Schippe drauflegen und zogen nun zum 25:19-Erfolg davon.

Im ersten Spiel ging es gegen den Tabellennachbarn aus Tostedt. Außenangreifer Gunnar Reimers kehrte nach langer krankheitsbedingter Abwesenheit in die erste Sechs zurück. Von einem Trainingsrückstand war allerdings nichts zu erkennen. Er avancierte im ersten Spiel zum Topscorer, indem er ein ums andere Mal von Zuspieler Jan Rickenberg mit präzisen Pässen auf der Außenposition in Szene gesetzt wurde.

Am vergangenen Sonnabend konnten die Volleyball-Herren des TV Jahn den MTV Tostedt und den TSV Stelle II zum letzten Heimspieltag der Saison begrüßen. In Abwesenheit von Trainer Harding, der die Verantwortung auf Tim Stegmann übertrug, konnten die Zuschauer eine gut aufgelegte Sechs bestaunen, die ihre Gegner ohne Satzverlust jeweils mit 0:3-“Packungen” nach Hause schickte.



