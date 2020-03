/sport/sport-im-heidekreis/tischtennis/heinrich-bartling-gibt-nach-40-jahren-den-vorsitz-ab_115_111861031-21-.html/ / 1

Der Verein kann nun in neuer Besetzung an den Start gehen. Heinrich Bartling, in 40 Vereinsjahren bisher der einzige Vorsitzende (weiterer Bericht folgt), stellte sich nicht zur Wiederwahl. Gleiches gilt für Silke Stelter nach 14 Jahren als Kassenwartin. Bei der Neuwahl wurden die jeweils einzigen Kandidaten ohne Gegenstimmen bestätigt. Dem neuen Vorsitzenden Ralf Förster stehen mit Monika Pralle (2. Vorsitzende), Irina Kasprick (Kassenwartin), Gunnar Stein (Schriftführer) und Vassilios Kula (Sportwart) engagierte Vereinsmitglieder zur Seite. Bis zur endgültigen Organisation des Jugendbereiches wird dieser noch von Ralf Förster weiter geführt. Die neu geschaffene Position einer Koordinatorin für die “Freiwilligen Helfer” organisiert zunächst Monika Pralle.



