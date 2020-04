Nach Saisonabbruch “Härtefälle” befürchtet

Der Deutsche Tischtennis-Bund und seine Landesverbände haben die Tischtennissaison 2019/20 bundesweit von der Bundesliga bis zur untersten Kreisklasse aufgrund der Coronakrise beendet. Die Auf- und Abstiegsregelung wird nach aktuellem Tabellenstand festgelegt.Der Deutsche Tischtennis-Bund hat am Dienstagabend in Absprache mit den Landesverbänden die

Ihr Probe-Abo endet am 17.04.2020

Unsere Redaktion ist täglich im Einsatz, um aktuelle Ereignisse aus dem Heidekreis für Sie zu recherchieren und aufzubereiten. Bitte haben Sie daher Verständnis, dass die uneingeschränkte Nutzung unseres Nachrichtenportals nicht kostenlos, sondern exklusiv unseren registrierten Kunden vorbehalten ist. Um diesen und viele weitere Artikel zu lesen, melden Sie sich einfach an - oder wählen Sie aus den untenstehenden Angeboten das passende für Sie aus. Wir wünschen viel Spaß beim Stöbern! Ihre Walsroder Zeitung



Thomas Künning Sportredaktion 05161 6005 35

thomas.kuenning@wz-net.de



Thomas Künning wuchs als Kind der 60er-Jahre im Landkreis Verden (Oyten-Bassen) auf. Nach dem Abitur am Gymnasium Achim und Bundeswehr-Dienst führte ihn die Lust am Schreiben im Allgemeinen und die Begeisterung für den Sport im Speziellen zu einem Volontariat in der Sportredaktion der Verdener Allerzeitung und der Kreiszeitung Syke.



Nach den dort gewonnenen ersten journalistischen Erfahrungen wechselte er 1987 zur Walsroder Zeitung, um sich beim Auf- und Ausbau der Lokalsportredaktion zu engagieren.



Um dem hiesigen Sport auch über die umfangreiche Berichterstattung hinaus ein Gesicht zu geben und ein besonderes Podium als Live- und Gemeinschaftserlebnis zu verschaffen, initiierte er seit Ende der 1980er/Anfang 90er-Jahre jährlich von der WZ organisierte und präsentierte Veranstaltungs-Highlights wie den WZ-Wintercup als größten Hallenfußballschlager des Heidekreises und die Wahl zum WZ-Sportler des Jahres als besondere Anerkennung für außergewöhnliche Leistungen.



Die von ihm ins Leben gerufene und geleitete Sport-Gala der Walsroder Zeitung verbindet die Begeisterung lokaler Sporttalente mit Weltklassekünstlern, präsentiert Akrobatik, Comedy und Tanz als prickelnde Show und emotionales Erlebnis vor seit rund drei Jahrzehnten stets ausverkauften Rängen mit jährlich mehr als 2.600 Zuschauern.