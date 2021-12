/sport/sport-mix/absage-des-feuerwerks-betrifft-nicht-die-show-in-krelingen_114_112104271-21-.html/ / 1

Diese Absage betrifft ausdrücklich nicht die Tournee “Feuerwerk der Turnkunst on stage” (ehemals TurnGala), die quasi als Nachfolge-Veranstaltung der Sport-Gala der Walsroder Zeitung am 19. Februar in der Heinrich-Kemna-Halle in Krelingen stattfinden wird.

“Als die Möglichkeit einer erneuten Absage bei uns Thema wurde, war allen Beteiligten die Enttäuschung anzusehen, Tränen sind geflossen”, berichtet Tourleiter Wolfram Wehr-Reinhold in einer Pressemitteilung zur Absage. “Diese Reaktionen haben mich sehr gerührt und sie zeigen eben, dass bei uns in jeder Show echtes Herzblut steckt, was uns einfach auch ein bisschen besonders macht”, wird Wehr-Reinhold weiter zitiert.



Heiko Oetjen arbeitet seit 1994 in der Sportredaktion der Walsroder Zeitung. Seine journalistische Ausbildung absolvierte der verheiratete Vater zweier Töchter in seinem Heimatlandkreis Verden. Schon während des Studiums der Politikwissenschaften an der Universität Bremen verdiente er sich als Freier Zeitungs-Mitarbeiter im südlichen Heidekreis erste Sporen in seinem späteren Beruf.



Bei der WZ ist Heiko Oetjen neben der Sportberichterstattung besonders in verschiedenen Bereichen des redaktionellen Marketings aktiv. Als Fan des FC Bayern München liegen seine Interessen im Fußball, aber auch Handball, Motorsport und Kampf- sowie US-Sportarten begeistern ihn.



In seiner Freizeit verbringt der begeisterte Hobby-Koch viel Zeit mit seiner Familie und den je zwei Hunden und Katzen, spielt gerne Karten oder düst mit seinem „alten Schweden“ ohne störendes Dach durch die Gegend. Sport sieht er sich lieber live im Stadion oder in der Halle an, anstatt vor dem Fernseher zu hocken. Gleiches gilt für den Genuss von Musik – Motto: „Nur, wenn sie laut ist!“