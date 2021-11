/sport/sport-mix/maximiliane-beermann-gewinnt-l-dressur_114_112092080-21-.html/ / 1

Auf Basis der Ergebnisse konnte die zweite Vorsitzende des Vereins, Alexandra von Samson-Sager, die Vereinsmeister küren. Den “Krümel-Cup” gewann Lina Marie Höpfner, in der Dressur LK0/7 wurde Marie Eilers die neue Meisterin. In der LK 6 holte sich Laura Eickhoff den Titel, LK 5 entschied Maximiliane Beermann die Meisterschaft für sich.

Das interne Turnier mit den Vereinsmeisterschaften des Reit- und Fahrverein Sachsenreiter fand auf dem Hof von Samson in Uetzingen statt. Es gingen mehr als 60 Pferde mit mehr als 100 Starts in verschiedenen Prüfungen, von Führzügelklasse über E, A und L-Dressur bis hin zu Springprüfung der Klasse A mit steigenden Anforderungen, ins Rennen um die Meistertitel. Das Highlight des Tages bildete der Dressurwettbewerb Klasse E-Kür, in der viele Teilnehmende sich der Beurteilung nach eigener Choreografie und Musik den beiden Richterinnen stellten. Die Schneeheiderin Laura Eickhoff konnte einen Doppelsieg mit ihren Pferden Mira Moscan und Steendieks Maddox erreiten. Die höchste Prüfung des Tages stellte die Dressurprüfung Klasse L dar, die Maximiliane Beermann mit Don Giovanni souverän gewann.



