Rallycrosser Sven Seeliger bÃ¼ÃŸt DRX-Spitze ein

Am 17. Oktober geht es erneut nach Hessen, das Finale der DRX findet dann in Gründau statt. Seeliger geht als Dritter der Gesamtwertung und damit als Verfolger der beiden Führenden ins Abschluss-Rennen.

Kurzerhand wurde ein Ersatzmotor aus dem fast 400 Kilometer entfernten Rehem geholt und in Nachtarbeit eingebaut in den Ford Fiesta. So konnte Seeliger am Sonntag beim fünften und vorletzten Meisterschaftslauf wieder dabei sein. Mit weniger Motorleistung aber viel fahrerischem Geschick gelang ihm sogar noch der zweite Platz im Finale.

Für Sven Seeliger aus Rethem geriet das vergangene Rennwochenende zur Achterbahnfahrt. Er kam als Tabellenführer mit knappem Vorsprung ins hessische Schlüchtern, dort wurden die Läufe vier und fünf zur Deutschen Rallycross Meisterschaft (DRX) ausgetragen. Wieder wurden am Sonnabend und Sonntag jeweils eigenständige Meisterschaftsläufe angesetzt, wobei Seeliger am ersten Tag wegen eines Motorschadens nicht starten konnte.



