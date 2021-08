/sport/sport-mix/schneverdingen-holt-europapokal_114_112064136-21-.html/ / 1

Am kommenden Wochenende geht es bereits zum nächsten und finalen Höhepunkt der Saison 2021. Es steht die DM in Brettorf auf dem Programm.

Nach 15 Jahren holten die Faustballerinnen des TV Jahn Schneverdingen den Europapokal in die Heideblütenstadt zurück. Ohne Niederlage setzte sich die Mannschaft von Trainerin Christine Seitz am Wochenende im schweizerischen Diepoldsau die europäische Krone auf. In der Vorrunde hatten die Jahnlerinnen in den Spielen gegen Ahlhorn, Linz und Gastgeber Diepoldsau wenig Mühe. Alle Spiele wurden mit 2:0 gewonnen. Gegen den österreichischen Vizemeister Laakirchen gab es “nur” einen 2:1-Sieg.



