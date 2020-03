TSC Walsrode wird nicht starten

Am morgigen Sonnabend ist das letzte Turnier der 1. Bundesliga in Solingen (Velbert) geplant. “Wir werden mit unserem A-Team nicht daran teilnehmen”, erklärt Sören Hogrefe, 2. Vorsitzender des TSC Walsrode, “es kommen Teams aus ganz Deutschland. Der Veranstalter will das Turnier trotzdem durchziehen, was wir verantwortungslos finden. Ich habe mit dem hiesigen Gesundheitsamt Rücksprache gehalten, die uns dringlichst davon abraten, teilzunehmen.” Da der Aufsteiger zu 99,9 Prozent bereits als direkter Absteiger feststeht, fiel die Absage aus sportlichen Gründen nicht schwer.

Hogrefe berichtet weiter: “Für das Walsroder Turnier, das am 28. März stattfinden soll, haben wir ebenfalls schon die Absageempfehlung erhalten.” Das Landesliga-Turnier für das B- und C-Team, das am Sonntag in Verden stattfinden sollte, fällt aus. (sal)