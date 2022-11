Starke Torfrau Pia Schreck rettet knappen Arbeitssieg

BöHME - 14. November 2022 - 14:34 UHR - VON THOMAS KüNNING

Gut erholt von ihrer ersten Saisonniederlage in der Vorwoche zeigten sich die Fußball-Frauen des SV Böhme am Sonntag. Mit einem verdienten 2:1-Auswärtssieg beim VSK Osterholz-Scharmbeck festigte der Aufsteiger den zweiten Platz in der Landesliga, der