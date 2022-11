Verbeugung vor einer Kultgruppe

Am Freitag, 11. November, ab 20 Uhr bietet die führende deutsche Pink-Floyd-Tributeband “Kings Of Floyd” im Rahmen der neuen “Eclipse”-Tour in der Stadthalle Walsrode eine wunderbare musikalische Reise durch die Hits der erfolgreichsten Phase von Pink Floyd. Mit einer aufwendigen Sound- und Lightshow präsentieren sie dabei absolut authentisch Songs aus allen Phasen der englischen Rockband. Karten gibt es im Vorverkauf unter www.eventim.de und www.reservix.de.

Das Spektrum reicht von Alben wie “Meddle” (1971) über “Dark Side of The Moon” (1973), “Wish You Were Here”, “Animals”, “The Wall” (1979) bis hin zu neueren Werken. In ihrer famosen Live-Inszenierung, geprägt von musikalischer Extraklasse, hervorragendem Stage-Design und großartigem Sound, rufen “Kings Of Floyd” die nahezu perfekte Illusion eines echten Pink-Floyd-Konzerts hervor.

Mit ihren Auftritten leisten “Kings Of Floyd” einen Beitrag dazu, dass die großartigen Kompositionen von Pink Floyd weiterhin gespielt werden. Nur so bleibt der unvergleichliche Sound auch nach den Differenzen zwischen David Gilmour und Roger Waters sowie dem Tod von Richard Wright 2008 lebendig.