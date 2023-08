Vier Typen, vier Mikrofone

Maybebop ist immer noch da, reifer an Jahren und unverbrauchter denn je. In ihrer neuen Show präsentieren die vier Sänger einen dampfenden Kessel neuer Songs: Vom kabarettistischen Höhenflug zur sprachlich wahnwitzigen Albernheit, von berührender Ballade zu aufreibendem Elektropunk, vom Gute-Laune-Ohrwurm zur bissigen Satire überrascht jede Nummer aufs Neue.

Dabei sind die Jungs unerreicht uneitel und noch sympathischer, spontaner und souveräner als beim letzten Mal. Also alles wie immer. Das wollen sie auch bei ihrem Gastspiel in Walsrode zeigen - am Donnerstag, 28. September, in der Stadthalle in Walsrode. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Der Vorverkauf läuft bei der Walsroder Zeitung und unter reservix.de.

Muss man mögen ist das zwölfte Bühnenprogramm nach mehr als 20 gemeinsamen Jahren. Wie man nach einer solch langen Zeit noch immer dermaßen frisch klingen kann? Eigentlich ganz einfach: Der Gesangsvierer hat sich nie auf eine Masche festgelegt, sondern entwickelt seine Kunst ständig weiter. Jeder Abend ist eine Bestandsaufnahme, in jeder Konzertminute misst sich die Band am Hier und Jetzt. Musik, Sound und Licht sowie Video sind miteinander verwoben und bilden ein Gesamterlebnis, das in der Kultur-Szene herausragend und einzigartig ist.

Das Fazit kann also nur lauten: Maybebop mag man - oder man kennt sie (noch) nicht. Hat man Jan Bürger (Countertenor), Lukas Teske (Tenor & Beatbox), Oliver Gies (Bariton) und Christoph Hiller (Bass) aber erst einmal kennengelernt, dann bleibt einem keine Wahl: Maybebop - muss man mögen.