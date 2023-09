Vom 50er-Rock bis zum Youtube-Hit

Das Heimatmuseum in Schneverdingen liefert am Sonnabend, 7. Oktober, erneut die Kulisse für einen Musikabend der besonderen Art. Das jährlich stattfindende “AcoustiX” bietet Livemusik in ihrer puren Form - unplugged, unverfälscht und mit spürbaren Vibes zwischen Musikern und Publikum. Wie gewohnt sind die Musikstile der auftretenden Künstler wieder breit gefächert. In diesem Jahr verspricht der Abend erneut abwechslungsreich und stimmungsvoll zu werden, wenn ein ostfriesischer Singer-Songwriter auf ein international agierendes Rock-‘n‘-Roll-Trio trifft.

Im Jahr 2008 landete Jasper März mit seinem Lied “Der HDL Song” auf Youtube einen Hit - seine humorvolle Abrechnung mit dem digitalen Kürzel-Wahn ging damals durch die Decke und verschaffte ihm letzten Endes einen Plattenvertrag. 2017 hat erneut eines seiner Lieder einen viralen Hype ausgelöst: “Kids der 1990er” heißt der Song, mit dem Jasper März die Zuhörerinnen und Zuhörer seiner Generation in den Bann zieht.

Doch in seinen vielschichtigen Liedern steckt für Fans und Kenner weit mehr als nur die Erinnerung an die eigene Kindheit und Jugend: Jasper März ist ein glänzender Beobachter mit feinen Antennen. Seine poetischen Alltagsgeschichten beleuchten das Leben auf amüsante und melancholische, auf gefühlvolle und ironische Weise. Ein Barhocker, eine Gitarre, ein Mikrofon. Mehr braucht der gebürtige Emder nicht, um sein Publikum auch bei Live-Konzerten zu überzeugen. Jetzt ist Jasper März wieder live unterwegs. Nicht nur für die Kids der 90er.

Ansteckende Lebensfreude und Energie

Gute Laune, Party und Rock ’n’ Roll: Haben sich die Rockhouse Brothers noch nicht in alle Herzen gespielt? Dann müssen die Gäste in Schneverdingen unbedingt die unverwechselbare Ausstrahlung und Bühnenpräsenz von “Joey The Saint”, “His little Brother Jamie” und “The Wolfman” live erleben. Die Lebensfreude und positive Energie der Band wirkt ansteckend und bleibt lange in Erinnerung. Gitarre, Kontrabass und Schlagzeug bilden das Gerüst. Alle Drei singen, aber ebenso gehören die humorvollen und teils akrobatischen Einlagen zur Show dazu. Die Band hat ihre Wurzeln fest im Rock ’n’ Roll, Rockabilly und Blues der 50er Jahre, ist aber inzwischen auch beliebt für ihre Interpretationen bekannter Party Hits aus den 80ern und 90ern und auch aktueller Songs.

Die Veranstaltung findet warm und trocken im Hauptgebäude des Heimathofes statt. Neben einer breiten Palette an kühlen Getränken werden passend zum Rahmen der Veranstaltung auch Weine angeboten. Kleine Snacks runden das Angebot ab. Einlass zu den Konzerten ist in diesem Jahr um 19 Uhr, pünktlich um 19.30 Uhr beginnt das Musikprogramm.

Der Platz und damit das Kartenkontingent sind begrenzt. Ob noch Tickets an der Abendkasse erhältlich sind, geben die Veranstalter kurzfristig im Internet bekannt. Der Vorverkauf für “AcoustiX” läuft bereits. Karten für den Konzertabend gibt es in Schneverdingen bei der Tourist-Information und online zu bestellen auf der Homepage des Stadtjugendrings Schneverdingen.