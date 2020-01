Schwarmstedt

Gottesdienst zwischen Baugerüsten

Seit Dienstag wird in der Schwarmstedter St. Laurentius-Kirche gewerkelt. Die zahlreichen Risse im Deckengewölbe werden fachmännisch geschlossen. Die Baustelle in der Kirche hält jedoch nicht davon ab, dass am Sonntag ein Gottesdienst stattfindet. So treffen sich die Gemeindemitglieder...