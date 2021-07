/lokales/neue-aufgaben-anpacken_10_112045300-21-.html/ / 1

Samtgemeindebürgermeister Cord-Brün Voige gab den Abschlussklassen einen “Rucksack” voll guter Wünsche mit auf den Weg und die Schulelternratsvorsitzende Janine Heidorn zollte den Schülern noch einmal ihren Respekt, dass sie in dieser schwierigen Zeit die Schulzeit so gut absolviert hatten.

Schulleiterin Sandra Steinhoff-Schäfer gratulierte allen Absolventinnen und Absolventen und nahm in ihrer Abschlussrede Bezug zu dem Lied “Die guten Zeiten” So stellen sich zum Beispiel genau wie die Sänger auch die Schulabgänger die Frage, wo sie hinwollen und wer sie sein wollen. Sie appellierte an ihre Abschlussschülerinnen und -schüler den Moment zu genießen, innezuhalten, um somit Kraft zu tanken, um neue Aufgaben anzupacken. “Gute Zeiten, gute Momente helfen, einen positiven Blick auf das Leben zu werfen”, so die Schulleiterin.

Die Londy-Schule, Grund- und Oberschule Rethem, hat am Freitag, 2. Juli, ihre Abschlussklassen feierlich verabschiedet. Von ihren Klassenlehrerinnen erhielten die 44 Schülerinnen und Schüler ihre Zeugnisse mit den unterschiedlichen Abschlüssen: So wurden vier Förderschulabschlüsse, zwei Hauptschulabschlüsse, drei Sek-I-Hauptschulabschlüsse nach 10, 14 Sek-I-Realschulabschlüsse und 17 erweiterte Realschulabschlüsse vergeben. Kira Dammann mit einem Notendurchschnitt von 1,2 sowie Lara Panning mit einem Notendurchschnitt von 1,3 wurden für ihre herausragende Leistungen geehrt.



